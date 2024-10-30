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“Aselsan’dan 58,6 Milyon Euro Sözleşme”

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ASELSAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALADI

Aselsan, toplam değeri 58,6 milyon euro olan bir satış sözleşmesi gerçekleştirdi. Şirket, bu sözleşmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Sözleşme kapsamında, Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülkenin kullanımına yönelik olarak, elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sistemlerinden oluşan ürünlerin yer aldığı ifade edildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANIYOR

Açıklamada, “Aselsan ile STM arasında Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülkenin kullanımına yönelik, elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sisteminden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 58 milyon 626 bin 94 euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştı” denildi. Bu sözleşme, Aselsan’ın uluslararası pazarlardaki etkisini artıran önemli bir gelişme oldu.

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