ASELSAN ve HAVELSAN Sözleşmesi İmzalandı

ASELSAN VE HAVELSAN ARASINDAKİ ANLAŞMA

ASELSAN ile HAVELSAN, toplam değeri 68 milyon dolar olarak belirlenen bir satış sözleşmesi imzaladı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı duyuruda, “ASELSAN ile HAVELSAN arasında, bir Asya – Pasifik ülkesinin son kullanıma yönelik radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalanmıştır” açıklamasını yaptı.

GÖRÜLEN GEREKLER

Bu anlaşma, ASELSAN ve HAVELSAN’ın uluslararası pazardaki etkinliklerini artırma ve savunma sanayisindeki rekabet gücünü yükseltme amacı taşıyor. Sistemin, ilgili ülkeye sağlanacak katkıları ve askeri uzmanlıkla birlikte avantajlar sunması bekleniyor.