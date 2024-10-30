Asgari Ücret Artışı 2025 Beklentileri Nedir?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI VE TARTIŞMALAR

Asgari ücret toplantılarına bir ay kalmasıyla tartışmalar başlamış durumda. Asgari ücret zammını belirleyici olan enflasyon tahminleri 2024 ve 2025 yılları arasında yüzde 20’nin üzerinde bir fark gösteriyor. Bu durum, masada görüşülmesi gereken rakamlarla ilgili verilerin dikkatlice izlenmesini gerektiriyor. Milyonlarca çalışan, “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun cevabını merakla bekliyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla, asgari ücret artışı gündemdeki sıcaklıklarını koruyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE RAKAMLAR

Ocak ayında 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükselen asgari ücret, 2025 yılı Ocak zammıyla yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yeni rakamı belirlemek üzere toplanacak. Enflasyon beklentileri, yeni rakamın belirlenmesinde etkili olacak. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, köşesinde asgari ücret tartışmalarının başladığını dile getiriyor. Bir kesim, asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Ayrıca, Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 için hedeflenen enflasyon oranı yüzde 17,5 olarak belirlenmiş. Diğer kesim ise, gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılmasını gerektiğini savunuyor. Bu da ortalama yüzde 45’e yakın bir artış anlamına geliyor.

İŞVERENLERİN GÖRÜŞLERİ

Ekonomi yönetimi ve akademisyenlerden gelen bilgiler ışığında, patronların görüşleri de önemli bir yer tutuyor. “Birçok yerde işçiye asgari ücretin üzerinde maaş veriliyor” ifadesi dikkat çekiyor. Şu anda asgari ücret 17 bin 2 TL iken, işverene maliyeti brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş; SGK primiyle birlikte toplamda 23 bin 502 lira 94 kuruşu bulabiliyor. Bu koşullarda birçok işletme, çalışanlarına asgari ücretin üzerinde maaş vermekte. Patronların geneli ise, asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılmasını gerektiğini savunuyor. Yüzde 45 oranında bir artışın gerçekleşmesi durumunda, birçok fabrikanın yurtdışına taşınabileceği veya küçülmek zorunda kalacağı ifade ediliyor.

ULUSLARARASI REKABET VE ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin söz konusu olduğu tartışmalarda, Türk patronların yurtdışına fabrika taşımayı maliyetlerin düşmesi açısından düşündükleri görülüyor. Türkiye’de asgari ücret, Avrupa’nın birçok ülkesinin üzerindeyken; örneğin, Macaristan’da 500 dolar, Romanya’da 450 dolar, Bulgaristan’da ise 398 dolar civarında ücretler uygulanmakta. Bu durum, patronlar tarafından rekabet açısından sorgulanıyor. Ayrıca, hizmet sektörü gibi emek yoğun işletmelerde ücret giderlerinin önemli maliyet kalemlerinden biri olması nedeniyle, işçi ücretlerine yapılacak her zammın maliyetlere yansıtılması söz konusu.

DENGE NEDİR?

Asgari ücretin belirlenmesinde sağlıklı bir denge kurulması gerektiği belirtiliyor. Hükümetin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar gibi konulara karşı muhalefetin kışkırtmalarına kapılmaması önem taşıyor. Çalışanların ihtiyaç duyduğu gelirin sağlanması elzem bir konu; ancak işletmelerin de rekabet gücünü koruması ve üretmeye devam edebilmesi öncelikli hedef olmalı.