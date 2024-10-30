Asgari Ücret Artışı Beklentileri Neler?

ASGARİ ÜCRETTEN BEKLENTİLER

Asgari ücret toplantıları yaklaşırken tartışmalar da hız kazandı. 2024 ve 2025 yıllarındaki enflasyon beklentileri arasında yüzde 20’den fazla bir fark bulunuyor. Bu nedenle masada tartışılacak rakamlara dair verilerin dikkatle izlenmesi gerekiyor. “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun yanıtını milyonlarca çalışan merakla bekliyor. Yıl sonuna yaklaşıldıkça asgari ücret zammı gündemin sıcak konularından biri haline geliyor. Enflasyon tahminleri güncellenirken yeni rakamlar da gündeme geliyor.

ASGARİ ÜCRETİN YENİ RAKAMI

Ocak ayında 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye yükselen asgari ücret, 2025 Ocak ayında yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakam üzerine tartışmak için Aralık ayında bir araya gelecek. Enflasyon beklentileri, yeni rakamın belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Peki, bu beklentiler ne yönde şekilleniyor? İşverenler konu hakkında ne düşünüyor? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret konusunu ele alırken, “Aralık gelmeden asgari ücret tartışması başladı. Bir kesim asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Orta Vadeli Program’da 2025 için hedeflenen enflasyon yüzde 17,5” diyor. Diğer kesim ise gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılması gerektiğini savunuyor.

PATRONLARDAN ASGARİ ÜCRET YORUMLARI

Ekonomi yönetimi ve akademisyenlerin görüşleri dışında, patronların da konuya dair görüşleri bulunuyor. İşverenlerin genel görüşü, asgari ücretin 22-23 bin TL düzeyine çıkarılması yönünde. Yüzde 45’e yakın bir artış yaşanması durumunda, birçok fabrikanın ya yurtdışına çıkacağı ya da küçüleceği uyarısında bulunuyorlar. İşçi maliyetlerinin artması nedeniyle, rakip ülkelerin pazarlarını ele geçireceğini savunuyorlar. İşverene göre, “BİR ÇOK YERDE İŞÇİYE ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ VERİLİYOR.” Asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu göz önüne alındığında, bazı fabrikalarda bu rakamın 25 bin TL civarında belirlendiği anlaşılmakta.

ULUSLARASI PAZARDA REKABET

Patronların öne çıkan rakamları, asgari ücretin 22-23 bin lira civarına çıkması yönündeki beklenti üzerine yoğunlaşıyor. Yüksek işçi maliyetleri nedeniyle fabrikaların yurt dışına taşınmasının kaçınılmaz olacağını belirtiyorlar. Bunun yanında, asgari ücret Türkiye’de uluslararası seviyelerde oldukça yüksek bulunuyor. Örneğin, “Türkiye’de asgari ücret, Avrupa’daki bazı ülkelerin üzerinde.” Türkiye’de 500 dolar civarındaki asgari ücret, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde daha düşükken, Türk işverenleri yurtdışına taşınmanın maliyetlerini düşüreceğini düşünüyor.

DENKLEMİ KURMA SORUMLULUĞU

Asgari ücretin belirlenmesinde işçi, işveren ve hükümet kesimi büyük bir sorumluluğa sahip. “DENGE İYİ KURULMALI.” Çalışanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli geliri alması elzemken, işletmelerin de rekabet gücünü koruyarak üretime ve istihdam yaratmaya devam etmesi bir öncelik. Hükümetin, bu süreçte muhalefetin kışkırtmalarına karşı dikkatli olması gerekmektedir.