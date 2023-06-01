Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ile ilgili açıklama geldi.

Milyonlarca çalışanın gözü bu habere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam konusunda sinyali vermişti.

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammına yönelik beklentiler de artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl maaşlarına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki zam alan asgari ücretliler bu yıl, ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, temmuz ayı için hazırlıkları olduğunu söyledi.

TEMMUIZ AYINI İŞARET ETTİ

Erdoğan, “Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur.” dedi.

ASGARİ ÜCRETE YAPILAN SON ZAM ORANI

Asgari ücret Ocak 2023’de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.