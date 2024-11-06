Asgari Ücret Zammı Süreci Başlıyor! Ne Zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÜN SAYILIYOR

Asgari ücret zammı konusunda pazarlık sürecine kısa bir zaman kaldı. 2024 yılında asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. 2025’te geçerli olacak asgari ücret için masada yer alan oranlar yavaş yavaş netlik kazanıyor. Yüzde 25-30 zam oranları öne çıkarken, çalışanlar bu oranları pek desteklemiyor. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleriyle birlikte 2024’te kayıplarını telafi etmek isteyen çalışanlar, en az yüzde 40 zam talep ediyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Komisyona gitmesi beklenen asgari ücret rakamı haberimizde.

ÇALIŞANLARIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ VE SAYILARI

2024 yılı temmuz ayı itibarıyla 16,8 milyon 4/a’lı çalışanın bulunduğu biliniyor. 2024 yılının ilk yarısında bu oran 7,1 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını gösteriyor. Asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasında çalışanların sayısı ise 13 milyon. Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyen 2025 asgari ücreti için sayım başladı. Eğer enflasyon oranında bir zam yapılırsa 2025’te asgari ücretin ne kadar olabileceğine dair senaryolar şekilleniyor. Öne çıkan rakamlardan biri ise yüzde 25.

Yabancı kuruluşların önerisine göre asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa, bu rakam 21 bin 250 liraya ulaşacak. Öte yandan muhalefet çevreleri, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade ediyor. Ancak bu beklentinin mevcut koşullar altında mümkün görünmediği belirtiliyor. AK Parti’nin asgari ücret zammı için düşündüğü oran ise genellikle yüzde 28-30 civarında. Eğer asgari ücret zammı yüzde 30 olursa bu, yaklaşık 22 bin TL seviyesine denk geliyor. Ancak 22-23 bin TL’lik bir rakam kitleleri tatmin etmiyor.

İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Asgari ücret 22-23 bin TL olarak kabul edilse de bu durum geniş kitleler tarafından hoş karşılanmayacak. Ancak 25 bin TL’ye yaklaşan her rakamın dar gelirli kesimden daha fazla kabul görmesi bekleniyor. Türkiye’nin istihdam platformu Eleman.net, çalışanların asgari ücret ile ilgili düşüncelerini içeren anket verilerini paylaştı. Çalışanlara 2025 yılı asgari ücret tahminleri sorulduğunda, yüzde 49’u 24 bin TL, yüzde 21’i 22 bin TL, yüzde 20’si 23 bin TL ve yüzde 9’u 20 bin TL olacağını öngördü.

Yapılan anket sonuçları, çalışanların yüzde 49’unun 2025’te asgari ücretin 24 bin TL olacağını düşünmesiyle dikkat çekiyor. Ekim 2024 enflasyon verisinin yüzde 48,58 çıkmasının ardından yüzde 42’lik yıl sonu hedeflerinin zorlaşması bekleniyor. Eğer kasım ve aralık aylarında aylık enflasyon oranı yüzde 2 gelirse, yıl sonu enflasyonu yüzde 45,42, eğer yüzde 1,5 olursa yüzde 44,02 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

BÜTÇE HAZIRLIKLARI VE İŞVERENLERİN DURUMU

Yüzde 45,42 seviyesindeki enflasyon oranında asgari ücretin 25 bin 882 TL olması bekleniyor. Yüzde 44,02 durumunda ise bu sayı 25 bin 608 TL olacak. Eğer yıl sonunda asgari ücretin oranı yüzde 45,42 olursa, muhtemel 2025 asgari ücreti 25 bin 419 TL’ye ulaşacak. Yıl sonuna yaklaşıldıkça şirketler yeni yıl bütçesine hazırlık yapıyor.

Bütçenin en önemli belirleyici unsuru asgari ücret olacak. Bu yalnızca asgari ücret üzerinden işçi çalıştıran işverenler değil, aynı zamanda borçlanacak birçok kişi için de belirleyici bir faktör. Asgari ücretli çalışanlar açısından bu durum geçim meselesiyken, işverenler için de istihdam kararları üzerinde etkili olacaktır. 2024 yılı itibarıyla asgari ücretin işverene maliyeti 23.502,94 TL olarak belirleniyor. Bu noktada brüt asgari ücret ile işverene maliyet arasında 3.500,44 TL’lik bir fark var.

Bu fark, 5 puanlık prim teşvikini de içeriyor. Ayrıca asgari ücret desteği kapsamında her bir işçi için sağlanan 700 TL’lik destek bulunuyor. Ancak asgari ücret artış oranıyla destekle aynı miktarda artmazsa, bu durum işverenleri zora sokabilir.

BİLDİRİM VE AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda asgari ücret maratonuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz” dedi.

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihi de açıkladı. Işıkhan, “İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyuyla paylaşmayı umuyoruz” diye konuştu.