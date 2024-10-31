Asgari Ücretin Aralık’ta Belli Olacak**

2025 YILINDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI YAKLAŞIYOR

Asgari ücret artışının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. 2025’te zamlanacak asgari ücretle birlikte milyonların alacakları belli olacaktır. Asgari ücret zammı ile ilgili senaryolar şimdiden tartışılıyor. Yüzde 25-40 arasında zam olasılığı gündemde. Nihai karar, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonra verilecek. Bu artış, yaklaşık 7 milyon kişinin maaşını ve kıdem tazminatını da artıracak.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

2025 yılı için asgari ücret hesaplamaları başladı. Enflasyon tahminleri, asgari ücret artışını belirleyecek. Bu artış, en düşük kıdem tazminatını da etkileyecek ve bu yıl sonu yaklaşırken, milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş artışlarının hesaplamaları da yapılmaktadır. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon rakamları ile milyonlarca emekli ve memurun ilk altı ayda alacakları maaş artışları kesinleşecek. Ancak öncelikli olarak asgari ücret belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NDA NELER OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 5 üye işçi kesimini, 5 üye işveren kesimini ve 5 hükümet temsilcisi bulunuyor. Komisyon yeni ücreti belirlerken çeşitli verilerle birlikte geçim endekslerini, istihdam rakamlarını ve işverene maliyetleri göz önünde bulunduruyor. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi asgari ücret artışında belirleyici unsur enflasyon olmuştur. Aralık ayında enflasyon netleşmeyeceği için tahminler üzerinden hesaplamalar yapılacak.

YÜZDE 25 TARTIŞMASI VE ETKİLERİ

Tüm yıllarda gerçekleşen zamlar, çoğunlukla enflasyonun üzerinde olmuştur. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yaptığı açıklama, asgari ücrete yapılacak yüzde 25’lik zammın enflasyonla uyumlu olabileceği yönündeydi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda asgari ücretin belirlenmesinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ait olduğunu belirtti. Ankara’da da etki analizleri yapıldığı ve yüksek bir artış için çalışmalar yapıldığı aktarılıyor.

İŞVEREN MALİYETİ VE RAKAMLAR

Asgari ücret belirlemesi işçi ve işveren tarafından yürütülmektedir. Ancak bu süreçte işverene maliyet de önem taşıyor. Şu anda geçerli olan brüt asgari ücret 20.002 lira; işçilerin alacağı net ücret ise 17.002 liradır. Asgari ücretin işverene maliyeti 23.503 liradır. Asgari ücrette herhangi bir vergi bulunmuyor ve ödenecek her asgari ücret kadar kısım vergi dışı kalıyor.

HESAPLAMALAR VE SONUÇLAR

Asgari ücret konusunda yapılacak artışlar, komisyon toplantısında ortaya konacak. Ancak mevcut enflasyon rakamları temel alınarak toplamda altı farklı hesaplama yapılıyor. Yüzde 25’lik bir artış ile brüt ücret 25.003 liraya, net ücret ise 21.253 liraya çıkacak. Yüzde 30 artışla bu rakamlar sırasıyla 26.003 ve 22.103 liraya yükselecek. Yüzde 50 artış durumunda ise brüt ücret 30.003 liraya çıkacak.

KIDEM TAZMİNATI VE ETKİLERİ

Asgari ücrete 1 Ocak 2024’te yapılan yüzde 49’luk zamdan sonra 11.402 lira olan net asgari ücret 17.002 lira oldu. Bu artış, en düşük kıdem tazminatını da belirliyor. Kıdem tazminatı, son iş yerinde çalışılan her yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. En düşük kıdem tazminatı, 1 Ocak’tan itibaren 20.002 lira üzerinden belirlenmiştir.

TAVAN GÜNCELLEMESİ VE HESAPLAMALAR

Kıdem tazminatının tavanı, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyor ve her 6 ayda bir güncelleniyor. Şu anda tavan tutar 35.058 lira olup, Ocak ayında yapılması planlanan zamlarla birlikte tavan miktarı 41-42 bin liraya yükselebilir. Kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınan unsurlar arasında çalışma hayatı boyunca sağlanan yan ödemeler de bulunuyor.