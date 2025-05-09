Asılsız İhbar Yapanlar Cezalandırılacak!

YENİ YASA İLE CEZALAR ARTIRILDI

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan yasa teklifi ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenlere uygulanacak olan cezalar önemli ölçüde artırıldı. Asılsız ihbarların halkın güvenliğine ve acil durum ekiplerinin faaliyetlerine olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak hazırlanan bu düzenleme, acil çağrı sisteminin etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere arayan kişilere 1.500 TL ceza verilecek.

ASILSIZ İHBARLARIN CEZALARI

Ekiplerin olay yerinde tespit edeceği asılsız ihbarlara yönelik ceza da 15.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Eğer aynı kişi, bir yıl içinde aynı suçu tekrar ederse, uygulanan ceza miktarı iki katına çıkacak. TBMM’de düzenlenen görüşmelerde, asılsız ihbarların ambulanslar, itfaiye ekipleri ve polisler için büyük bir zaman kaybı yarattığı vurgulandı. Yetkililer, bu tip ihbarların gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatabileceğine dikkat çekerek vatandaşları temkinli olmaya davet etti.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NİN ÖNEMİ

112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD gibi hayati kurumların koordinasyonunu sağlayan kritik bir sistemdir. Gereksiz yere yapılan aramalar, gerçek acil ihtiyaç duyanların yardım almasını geciktirerek yaşam tehlikesi yaratabilir. Son yıllarda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan asılsız ihbar sayısında kayda değer bir artış gözlemlendi. Yetkililer, bazı kişilerin yalnızca eğlence amacıyla veya şaka yapmak için ihbarda bulunduklarını ve bunun ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor.

CEZA MİKTARLARI VE GEREKEN DAVRANIŞ

Yeni yasa çerçevesinde, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenler için 250 TL olarak uygulanan ceza, şimdi 1.500 TL’ye çıkarılmış durumda. Ekiplerin yaptığı inceleme ile ihbarın asılsız olduğu tespit edildiğinde, ceza 15.000 TL’ye kadar yükselebiliyor. Ayrıca, aynı kişi bir yıl içinde yeniden asılsız ihbarda bulunursa, ceza miktarı iki katına çıkıyor. Yetkililer, vatandaşların acil durum hatlarını sadece gerçek ihtiyaçlar için kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, gereksiz ihbarların ekiplerin işleyişini bozduğunu ve acil yardım bekleyen insanların yaşamını riske attığını ifade ediyor.