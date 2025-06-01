Asiye’nin Katili Annesi Çıktı

KAN DONDURAN OLAY GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde, Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Asiye B., geçtiğimiz gün evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ANNE KIZINI KENDİ ELİYLE ÖLDÜRDÜ

Tülay S., ifadesinde kızını aile içindeki bir kavga sonrasında boğarak öldürdüğünü kabul etti. Bu itirafın ardından anne tutuklandı, ancak diğer aile üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GENÇ KADININ ÖLÜMÜNDEKİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden ve 3 çocuk annesi olan Asiye B., evinde hareket etmeden bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti.