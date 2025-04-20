Askeri Öğrenci Adaylarına Süre Uzatıldı

TERCİH SÜRESİ UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuru ile, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday tercih süresi uzatıldı. Önceden belirtilen son tarihin 21 Nisan saat 23.59’a kadar geçerli olacağı bildirildi. Böylece askeri öğrenci olma hayali taşıyan gençlere ek bir süre sağlandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercih işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu aşamayı tamamlayan gençler, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alma ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılma yönünde önemli bir adım atmış olacak.