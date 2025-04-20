Gündem

Askeri Öğrenci Adaylarına Süre Uzatıldı

askeri-ogrenci-adaylarina-sure-uzatildi

TERCİH SÜRESİ UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuru ile, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday tercih süresi uzatıldı. Önceden belirtilen son tarihin 21 Nisan saat 23.59’a kadar geçerli olacağı bildirildi. Böylece askeri öğrenci olma hayali taşıyan gençlere ek bir süre sağlandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercih işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu aşamayı tamamlayan gençler, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alma ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılma yönünde önemli bir adım atmış olacak.

ÖNEMLİ

Flaş

Hindistan’da Sel Felaketi Baş Gösterdi

Cammu Keşmir'de sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde üç kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki durum tehlikeli bir hal aldı.
Gündem

Abd’de Uçak Kazası Meydana Geldi

Illinois'ta elektrik hatlarına çarpan küçük uçaktaki 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki hava trafiğini etkiledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.