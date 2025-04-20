Askeri Öğrenci Adaylarına Süre Uzatımı

ADAY TERCİH SÜRESİ UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Milli Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday tercih süresi uzatıldı.

SON BAŞVURU TARİHİ

Önceden sona ermesi beklenen başvuru süresi, 21 Nisan saat 23.59’a kadar uzatılarak adaylara ek bir zaman verilmiş oldu. Askeri öğrenci olmayı hedefleyen gençler, tercihlerini Bakanlığın resmi internet adresi olan “personeltemin.msb.gov.tr” aracılığıyla yapabilecek. Bu adımı tamamlayan adaylar, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılma yolunda ilk resmi adımlarını atmış olacak.