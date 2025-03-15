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Askeri Öğrencilere Yatay Geçiş Yasağı

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YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerle ilgili yeni bir yönetmelik değişikliği yapıldığını Resmi Gazete’de duyurdu. Bu değişikliğe göre, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilerin, okudukları program veya yükseköğretim kurumlarında değişiklik yapması ya da yatay geçiş gerçekleştirmesi mümkün olmayacak.

ÖĞRENİM İLKELERİ

Değişiklikte, “Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar.” ifadesiyle, askeri öğrencilerin eğitim süreçlerinin ve mezuniyet tarihlerinin nasıl değerlendirileceği netlik kazandı. Buna göre, fakülte ya da yüksekokulda okuyan askeri öğrencilerin mezuniyet tarihleri, teğmenlik için atama tarihleri olarak kabul edilecek.

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