Askeri Öğrencilere Yatay Geçiş Yasağı

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerle ilgili önemli bir yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi. Bu değişiklik, resmi olarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümleri veya yükseköğretim kurumlarını değiştirmeleri mümkün olmuyor. Ayrıca, yatay geçiş yapmaları da engellenmiş durumda.

MEZUNİYET VE ATAMA TARİHLERİ

Yönetmelikte yer alan açıklamalara göre, “Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar.” ifadesi, askeri öğrencilerin mezuniyet tarihleri ile teğmenliğe atama tarihlerini de belirlemiş oldu. Bu düzenleme, askeri öğrencilerin akademik süreçlerini ve mezuniyetlerini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.