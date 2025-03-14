Askeri Öğrencilere Yatay Geçiş Yasağı

ASKERİ ÖĞRENCİLERİN GEÇİŞ HAKLARI SINIRLANDIRILIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, askeri öğrencilerin bulundukları fakülte veya yüksekokulda yatay geçiş yapma ve bölümlerini değiştirme imkânı artık bulunmuyor. Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerin eğitim hayatlarını düzenleyen yönetmelikte önemli değişiklikler yaptı. İlgili yönetmelik, “Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” olarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖĞRENİM HAYATI YENİ DÜZENLEMEYLE ETKİLENİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri programları veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremiyor. Ayrıca yatay geçiş yapma imkanları da ortadan kaldırılıyor. Öğrenciler, öğrenimlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın nam ve hesabına tamamlama zorunluluğuna tabi tutuluyor. Bunun yaninda, fakülte veya yüksekokulda okuyan askeri öğrencilerin mezuniyet tarihlerinin teğmenliğe atama tarihleri olarak kabul edileceği belirtiliyor.