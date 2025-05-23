“Askerlik Ve Doğum Borçlanması Fırsatı!”

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI FIRSATI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla eksik prim günlerini tamamlama amacı taşıyanlar için askerlik ve doğum borçlanması, emeklilik sürecine ulaşmada önemli bir olanak sunuyor. Ancak bu borçlanmaların beraberinde getirdiği yüksek maliyetler, birçok bireyi endişelendiriyor. Habertürk’ten edinilen bilgilere göre, borçlanma primlerini sigortalı bir işte çalışırken ödeyenler, vergi indirimi sayesinde maliyetlerini önemli ölçüde azaltabiliyor. İşte askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili önemli detaylar ve vergi indirimi fırsatları.

BORÇLANMA MALİYETLERİ HESAPLANIYOR

2025 yılı asgari ücreti göz önüne alındığında, SGK’ya yapılan borçlanmaların günlük maliyeti 277,39 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde borçlanma maliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanıyor: 18 ay askerlik borçlanması için (540 gün) toplam 149.792 TL, bir çocuk için doğum borçlanması (720 gün) 199.720 TL, üç çocuk için toplam doğum borçlanması ise 599.162 TL tutarında. Bu yüksek maliyetler, özellikle birden fazla çocuk için borçlanma gerçekleştirenler açısından zorluk oluşturabiliyor. Ancak vergi indirimine başvurmak, bu finansal yükü azaltmak için önemli bir avantaj sunuyor.

SGK’ya ödenen borçlanma primleri, sigortalı bir çalışanın prim ödediği dönemde gelir vergisi matrahından düşülebiliyor. Örneğin, bir kadın çalışanın 720 gün için ödediği 199.720 TL’lik doğum borçlanması, prim ödeme belgesinin iş yerinin muhasebe birimine teslim edilmesi durumunda, Haziran 2025 ve sonrası maaşlarından vergi matrahı indirimi olarak uygulanabiliyor. Bu durumda borçlanma tutarına vergi kesintisi yapılmaz ve böylece net maliyet önemli oranda azalır.