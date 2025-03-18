Aslı Özkaya’nın Kızına Köpek Saldırdı

TANEM KARASAÇ’IN SALDIRISI

Yedi yaşındaki Tanem Karasaç, hafta sonu katıldığı spor kursunun ardından bulunduğu spor salonunun yakınındaki apartmandaki bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Rottweiler cinsi köpek, küçük kızı yere düşürüp sırtından ısırdı. Tanem, bu korkutucu olayın ardından şans eseri hafif yaralarla kurtuldu. O an Tanem’in annesi, Star TV’de “Bir Şansım Olsa” programını sunan psikolog Aslı Özkaya da yanında bulunuyordu.

KÖPEK SALDIRISININ DETAYLARI

Aslı Özkaya, köpeğin ağızlığının olmadığını belirterek şunları söyledi: “Biz kaldırımın kenarından yürürken karşı kaldırımdan, sahipli ve tasmalı olmasına rağmen kızımın arkasından saldırdı. Kürek kemiğini ısırdı ve çekerek yere düşürdü. Çok zor bir şeydi, bir anne olarak o anlara tanık olmak.” Çığlıklar atan Aslı Özkaya, çevredekilerin yardımıyla kızını köpekten kurtarıp hastaneye götürdü. Tanem’in tedavisi yapıldı ve ona kuduz aşısı uygulandı.

Anne Aslı Özkaya, köpeğin sahibinin ihmallerine dikkat çekerken şöyle konuştu: “Bir anne-babanın 14 yaşındaki bir kız çocuğuna, kızımın boyunda köpeği nasıl teslim eder ve nasıl emanet eder? Çocuk zaten köpeği zapt edemedi. Köpek kızımı sürüklerken çocuk şoka girdi. Bilinçli demeye dilim varmıyor ama çocuk tasmayı bıraktı. Kız, ‘Köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz? Geçerseniz böyle ısırır,’ dedi.”

POLİSİN MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Yaşanan büyük korkunun ardından aile, durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin veterinerine ulaştığında hem çipinin hem de kuduz aşısının olmadığı belirlendi. Sonuç olarak, köpek belediye tarafından aileden alındı ve barınağa götürüldü. Olayla ilgili köpeğin sahibi olan aile, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.