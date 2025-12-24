Asrın İnşa Seferberliği Bir Adım Daha İleri Taşıyor

Türkiye, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkileyerek geniş bir alanda büyük yıkımlara yol açtı.

TAMAMLANAN KONUT VE İŞ YERİ SAYISI 455 BİN 357’YE ULAŞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan asrın inşa seferberliği sona ermek üzere. 27 Aralık’ta Hatay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak sona erme töreninde tamamlanan konut ve iş yeri sayısı toplamda 455 bin 357’ye ulaşacak.

ASRIN İNŞASI TÜRKİYE’NİN BAŞARISI: 455 BİN KONUT TAMAM

Hatay’da, depremden etkilenen bölgelerde yeniden inşa faaliyetlerinin sembolü önünde “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı bir etkinlik düzenlenecek. Törene, depremzede ailelerin yanı sıra devlet yetkilileri, belediye başkanları ve çeşitli sektörlerden temsilciler davet edilecek. Etkinlikte canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi yapılırken, Ankara’da da AFAD Genel Merkezi’nde kuraya başvurulacak.

105 BİN 179 TESLİMAT DAHA YAPILACAK

15 Kasım’da Adıyaman’da gerçekleştirilen kura töreninin ardından son 42 gün içinde 105 bin 179 konut ve iş yeri daha tamamlandı. Asrın inşa seferberliği kapsamında inşaat süreci tamamlandığında 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş olacak. 27 Aralık’taki törende Adana’dan Tunceli’ye kadar birçok şehirde ek konut ve iş yeri kurası çekilecek.

KONUT VE İŞ YERLERİ DAĞILIMI

Seferberlik çalışmaları kapsamında yapılan konut ve iş yerlerinin illere göre dağılımı ise Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660 ve Kahramanmaraş’ta 73 bin 956 olarak kaydedilmiştir.

ŞANTİYELER 11 İLE YAYILDI

6 Şubat depremlerinden sonra, bakanlığın koordinasyonunda 11 ilde 3 bin 481 şantiyede inşaat süreci başlatıldı. Bakan, bu afetin 14 milyon insanı etkilediğini ve toplamda 108 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını ifade ederek “İlk konutlarımızın temellerini 15. günde attık” dedi.

AĞIR YIKIM YAŞANAN ŞEHİRLERDE BÜYÜK ŞANTİYELER KURULDU

Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta geniş çaplı şantiyeler oluşturuldu. Bölgedeki il ziyaretleri esnasında ihtiyaçları yerinde gözlemleyen bakan, tüm taraflarla iş birliği halinde çalıştı.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK UNVANI

Çalışmalarıyla bölgedeki onarıma yön veren bakan, ilgili belediyeler tarafından fahri hemşehrilik unvanı aldı. Ayrıca Osmaniye’deki yeni yerleşim yeri, “Murat Kurum Bey Mahallesi” olarak adlandırılacak.

AKILLI ŞEHİRLER YÜKSELİYOR

İki yıl içinde deprem bölgesinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edilmesiyle birlikte, Türkiye’nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri de bu bölgelerde gelişiyor.

İNDERE’DE DEV YATIRIM

Adıyaman’da ise 5 milyon metrekare alan üzerinde Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi kuruldu ve burada 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa edildi.

HATAY DİKMECE’DE İNŞA HIZLANIYOR

Hatay’da Dikmece Mahallesi’nde de 14 bin 489 bağımsız bölüm yükseliyor. Burada, deprem dayanıklılığı artırılan yapılar inşa ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ ALTINOVA MODERN UYDU KENTİ

Kahramanmaraş’ta, 10 bin 656 konutun inşa edildiği bir uydu kent oluşturulmuş durumda.

ŞEHİR MERKEZLERİ İHYA EDİLİYOR

Bakanlığın iş birliğiyle 4 ilde tarihi yapılar ve şehir merkezleri yeniden inşa ediliyor. Hatay’daki tarihi camiler de projeler kapsamında onarıma aldı.

HATAY’DA TARİHİ UZUN ÇARŞI’DA YENİ ÇEHRE

Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı’da, ek yapıların inşasıyla birlikte ticari canlanma sağlanıyor; toplamda bin 536 bağımsız birimin inşası sürdürülüyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ATIK SU TÜNELİ DEFNE’DE YAPILIYOR

Hatay’ın Defne ilçesinde inşa edilen en büyük atık su tüneli, çevreyi koruma çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak.