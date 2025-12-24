Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Türkiye 6 Şubat 2023’te büyük bir yıkıma uğradı ve “asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkileyerek derin yaralar açtı.

TAMAMLANAN KONUTLARIN SAYISI 455 BİNİ GEÇİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın inşa seferberliğini yürütüyor ve 27 Aralık’ta Hatay’da gerçekleştirilecek törende bu kapsamda tamamlanan ev ve iş yeri sayısının 455 bin 357’ye ulaşması bekleniyor.

Hatay’daki program, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anahtar teslimi ile gerçekleştirecek olup, deprem mağduru ailelerin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de etkinlikte yer alacak. Törende ayrıca Malatya ve Adıyaman’da canlı bağlantılarla anahtar teslimleri yapılacak.

KÜRESEL İNŞA SEFERBERLİĞİ HIZ KESMİYOR

42 gün içinde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlanarak, toplamda 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri inşası gerçekleştirildi. 27 Aralık’ta yapılan teslimatlarda Adıyaman’da 4 bin 833, Hatay’da 55 bin 681 ve Kahramanmaraş’ta 22 bin 81 evin daha kurası çekilecek.

YAPILAN YATIRIMLAR VE İNŞA SÜRECİ

Seferberlik kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölüm inşası ile birlikte, 157 yatırım da hayata geçiriliyor. Bu yatırımlar içerisinde 84 eğitim binası da bulunuyor.

KONSEY TOPLANTILARI VE YEREL YÖNETİM İLE YÜKSELİYOR

Bakanlık, depremin ardından 11 ilde başlatılan inşaatları, TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO ile birlikte yönetiyor. Bakan, bölgedeki tüm gelişmeleri takip ederek, yerel ihtiyaçları belirlemek amacıyla il ziyaretleri gerçekleştiriyor.

‘FAHRİ HEMŞEHRİLİK’ UNVANI ALDI

Bakanın yeniden inşaya yönelik çalışmaları, çeşitli şehirlerde “fahri hemşehrilik” unvanları almasına yol açtı. Ayrıca Osmaniye’de yeni inşa edilen bir bölgeye onun adı verildi.

AKILLI ŞEHİRLERİN YÜKSELMESİ

İki yıl içinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edilerek, Türkiye’nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri de bu bölgelerde hayat buldu. Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova, önemli inşaat alanları arasında yer aldı.

İLERİ MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI

Adıyaman İndere’de, 5 milyon metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük 2. şantiyesi inşa ediliyor. Buradaki projeler, zemin etüdü ile güvenli hale getiriliyor ve çeşitli altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca bölgede sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında ilerlemeler sağlanıyor.

TÜM ŞEHİRLERDE GÜÇLÜ İNŞA ÇALIŞMALARI

Hatay’ın Dikmece Mahallesi’nde 14 bin bağımsız bölüm inşa edilirken, Kahramanmaraş’ta da 10 bin konut inşası sürüyor. Kültürel ve tarihi yapılar da yeniden ihya ediliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE SU ARITMA TESİSLERİ

Deprem bölgesinde kapsamlı altyapı çalışmaları yürütülüyor ve Türkiye’nin en büyük atık su tüneli Hatay’da inşa ediliyor. Bu tünel sayesinde bölgedeki atık su sorunları çözüme kavuşturulacak.

Sonuç olarak, Türkiye; büyük bir yıkım sonrasında hızla yeniden inşa çalışmaları yapıyor ve bu süreçte, irade, dayanışma ve etkililik vurgulanıyor.