Aston Villa, Arda Güler’le İlgileniyor!

MONCHI ARDA GÜLER’İ YAKINDAN TANIYOR

“Monchi” lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, verdiği demeçte Arda Güler’i çok iyi tanıdığını belirtiyor. Monchi, “Her sportif direktörün Türkiye’deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu.” ifadelerini kullanarak, “Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa’ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız birçok şey Arda Güler’de var.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Aston Villa İÇİN ÇOK BEĞENİYOR

Monchi, Arda Güler’in “Aston Villa’nın çok beğendiği bir oyuncu” olduğunu vurguluyor. Güler için “Bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor.” değerlendirmesini yaparak oyuncunun yeteneklerine dikkat çekiyor.

MONCHI’NİN BAŞARI DOLU GEÇMİŞİ

Temmuz 2023’ten bu yana Aston Villa’nın sportif direktörü olarak görevini sürdüren Monchi, özellikle 2000-2017 yılları arasında Sevilla’da elde ettiği başarılar ile tanınıyor. Bu dönemde gerçekleştirdiği transferler ve kulübü dönüştürme konusundaki vizyonu ile dikkat çekiyor.