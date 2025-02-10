More
Spor

Aston Villa Yasin Özcan’ı Transfer Etti

aston-villa-yasin-ozcan-i-transfer-etti

YASİN ÖZCAN’IN AÇIKLAMASI

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da forma giyen Yasin Özcan, Premier Lig’in önde gelen ekiplerinden Aston Villa’ya transfer oldu. Aston Villa, Yasin Özcan ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aston Villa, Kasımpaşa’dan Yasin Özcan’ı ön sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor” ifadelerine yer verdi.

GENÇ YETENEĞİN GELECEĞİ

18 yaşındaki genç yetenek Yasin Özcan, Aston Villa’ya katılmadan önce önümüzdeki sezonun geri kalanını Kasımpaşa’da geçirecek. Bu süreçte Yasin’in performansı, kariyerine yön verecek önemli bir fırsat olacak.

ÖNEMLİ

Gündem

BofA’nın Bugün Alım Satım Yaptığı Hisseler

Bank of America, Borsa İstanbul'da bugün yaptığı işlemlerle belirli hisselerde yüksek hacimle alım ve satım gerçekleştirdi.
Gündem

Borsa Günü Düşüşle Kapattı

BIST100, gün sonunda 105,80 puan kayıpla 9.845,85 puana geriledi ve 84,6 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.