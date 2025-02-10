Aston Villa Yasin Özcan’ı Transfer Etti

YASİN ÖZCAN’IN AÇIKLAMASI

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da forma giyen Yasin Özcan, Premier Lig’in önde gelen ekiplerinden Aston Villa’ya transfer oldu. Aston Villa, Yasin Özcan ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aston Villa, Kasımpaşa’dan Yasin Özcan’ı ön sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor” ifadelerine yer verdi.

GENÇ YETENEĞİN GELECEĞİ

18 yaşındaki genç yetenek Yasin Özcan, Aston Villa’ya katılmadan önce önümüzdeki sezonun geri kalanını Kasımpaşa’da geçirecek. Bu süreçte Yasin’in performansı, kariyerine yön verecek önemli bir fırsat olacak.