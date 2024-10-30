ASTOR, 2024 Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

ASTOR ENERJİ MALİ SONUÇLARINI AÇIKLADI

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin satış gelirleri, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 18,5 milyar TL’ye erişti. Bu artış, şirketin büyüme stratejisinin etkili bir şekilde uygulandığını ortaya koyuyor. Şirketin net kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki 2,36 milyar TL’den yüzde 47 artışla 3,47 milyar TL’ye yükseldi ve bu durum, kârlılıkta önemli bir iyileşmeyi gösteriyor.

FAVÖK DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Astor Enerji’nin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), 2023 yılı üçüncü çeyrekte 5,92 milyar TL iken, 2024 yılının aynı döneminde 6,05 milyar TL’ye çıktı. Ancak, FAVÖK marjı yüzde 37 seviyesinden yüzde 33’e gerileyerek marj kârlılığında hafif bir düşüş yaşandı. Bu durum, maliyet yönetimi ve satış gelirlerinin yanı sıra piyasa koşullarına bağlı olarak şekilleniyor.

FİNANSMANDAKİ AZALMA

Astor Enerji’nin finansal borçlarında dikkate değer bir azalma yaşandı. 2023 yıl sonunda 10,1 milyon euro seviyesinde bulunan kredi riski, 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 5,4 milyon euroya düşerek şirketin mali yapısında bir iyileşme sundu. Türk lirası cinsinden krediler de 1,23 milyar TL’den 1,16 milyar TL’ye inerek borç yükünde hafif bir rahatlama sağladı. Bu durum, şirketin mali stratejilerinin etkinliğini gösteriyor.

Kaynak: KAP