“Astor Enerji (ASTOR) Hisse Analizi ve Hedef Fiyat”

AHLATCI YATIRIM’DAN YENİ TAVSİYE

Ahlatcı Yatırım, ASTOR-Astor Enerji için hedef fiyatını 115,64 TL olarak belirleyip “al” tavsiyesini sundu. Raporda, Astor Enerji A.Ş’nin 3. çeyrek finansalları sonrası “AL” önerisi ile birlikte araştırma kapsamına alındığı ifade ediliyor. Şirket, enflasyon muhasebesi ışığında hasılatını yüzde 17 oranında artırarak 18,5 milyar TL seviyesine getirdi.

BRÜT KÂR MARJI VE KÂRLILIK

Brüt kâr marjı, çeyreklik olarak 173 baz puan artışla yüzde 41,67 olarak belirlendi; geçen yılın aynı çeyreği ile karşılaştırıldığında ise 1372 baz puanlık bir azalma gözlemlendi. Brüt kâr marjında yaşanan gerileme, kârlılığı olumsuz etkiledi. 2024 yılı üçüncü çeyrek döneminde brüt kâr 7,1 milyar TL olarak açıklandı ve bu da yıllık bazda yüzde 9’luk bir büyümeye işaret ediyor.

FAALİYET KÂRI VE FAVÖK

Şirketin esas faaliyet kârı, önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında düşüşle 5,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşün ana nedeni artan operasyonel maliyetler olarak tespit edildi. Aynı zamanda, şirketin FAVÖK rakamı yüzde 2 artarak 6,1 milyar TL’ye ulaştı ve FAVÖK marjı, çeyreklik bazda 268 baz puan artışla yüzde 36,68’e yükseldi; yine de geçen yılın aynı çeyreğine göre 1056 baz puanlık bir daralma görüldü.

NET KÂR VE STRATEJİK YATIRIMLAR

Finansal gelirlerdeki artış ve giderlerdeki azalma ile birlikte net parasal pozisyondaki çeyreklik olumlu etki, kârlılık üzerinde olumlu bir etki yarattı. Vergi öncesi kâr, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 4,2 milyar TL’ye yükseldi. Dönemsel ve ertelenmiş vergi giderlerinin etkisi ile net kâr, yüzde 47 oranında artışla 3,5 milyar TL olarak kaydedildi. Şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği pay satışı, piyasa tarafında olumsuz bir etki yaratmış olsa da, güçlü net nakit pozisyonu ve yüksek finansman maliyetlerinin bulunduğu bu dönemde finansal gelir elde etme yeteneği, stratejik yatırım harcamalarının bilançoya olan etkisini azaltma stratejisini olumlu buluyor. Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayın…