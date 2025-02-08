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Astrolog Hilal Saraç Hakkında Soruşturma Açıldı

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Hilal Saraç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye alenen hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Saraç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya dair yaptığı açıklamada, “X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır” ifadesine yer verdi.

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