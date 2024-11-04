ATA AÖF Ara Sınav Tarihleri Açıklandı

ÖĞRENCİLER ARA SINAV TARİHLERİNİ BEKLİYOR

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, güz dönemi vize sınavlarının tarihlerini merakla bekliyor. Kayıt süreci tamamlandıktan sonra, gözler şimdi ara sınav tarihlerine çevrildi. Öğrenciler, “ATA AÖF ara sınavları ne zaman?” ve “ATA AÖF ara sınav yerleri açıklandı mı?” sorularını gündemde tutuyor.

ARA SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

ATA AÖF güz dönemi ara sınavları üç oturum halinde uygulanacak. Öğrencilerin farklı günlerde ve saatlerde gerçekleşecek olan bu sınav oturumlarına uygun şekilde hazırlık yapmaları bekleniyor. İlgilenen everyone için, “ATA AÖF ara sınavları ne zaman?” sorusunun yanıtı, üniversitenin internet sitesinde bulunan akademik takvimde açıklığa kavuşmuştur. İki oturum 30 Kasım’da, üçüncü oturum ise 1 Aralık’ta gerçekleştirilecektir.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF ara sınavlarına katılacak olan öğrencilerin sınav giriş yerleri, sınav tarihinden bir hafta önce ATA AÖF internet sitesinde yayınlanacak. Öğrenciler, sınav yerlerini kontrol ederek sınav merkezleri hakkında bilgi alabilecek.