Atalanta – Bologna Maçında Gol Beklentisi

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli’de bulunan günün “Şampiyon Oranlı” maçları Misli yazarları tarafından detaylı şekilde değerlendirilmiş. Siz de “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri.

ATALANTA – BOLOGNA: KARŞILIKLI GOL VAR

Misli’de yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği sunan Atalanta – Bologna maçı için Misli yazarı Tutmaz Tahminler, konuk takım Bologna’nın galip geleceğini belirtiyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu: “Atalanta, ligde son haftalarda bir düşüş yaşıyor. Avrupa’da üst tura geçtiler ve bu sezon ligde kendi sahalarında gol atmadıkları maç yok. Kupada da gol bulacaklardır. Bologna ise ligde 10 maçtır gol atıyor. Bu bir eleme karşılaşması. İki takımdan da goller bekliyorum. Yarı final için her şart zorlanacaktır.”

AL-GHARAFRA – FC PAKHTAKOR TASHKENT: MAÇ SONUCU 1

Günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Al-Gharrafa – FC Pakhtakor Tashkent karşılaşmasında, Misli yazarı Barış Keklik ev sahibi takımın kazanacağını öngörüyor. Misli Yazarı Barış Keklik’in Yorumu: “Gharaffa, ligin güçlü takımlarından biri; ancak Şampiyonlar Ligi gruplarında pek başarılı değiller. Bulundukları sıradan daha iyi oynuyorlar. Şimdi ise Play-off için kazanmak zorundalar ve rakipleri Pakhtakor grubun en zayıf takımı. Ev sahibi galibiyeti değerlendirilebilir.”

BURNLEY – OXFORD: KARŞILIKLI GOL VAR

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Burnley – Oxford karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu: “Burnley, gol yememe serisine inatla devam ediyor. Son 8 maçta ligde gol yemeyen ev sahibi ekip, transferin son gününde hücum hattına takviye yaptı. Oxford United ise yeni hocasıyla toparlandı ve son 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Burnley bu sezon evindeki maçlarda sadece 4 gol yedi. Buna rağmen 14 maçın 8’inde berabere kalıp 6 maçta kazandılar. Konuk takımın deplasmanda 14 maçta 1 galibiyeti bulunuyor; tüm sezonda ise 8 kez kaybetti. Burnley’in iç sahada galip gelebilmesi için bu ideal bir rakip. Ev sahibi ekibin geceyi 3 puanla kapatacağını düşünüyorum.”

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