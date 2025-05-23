Atama Ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama ve görevden alma kararları, pek çok bakanlığın il müdürlüklerinde önemli değişikliklere yol açtı. Bu kapsamda bazı bakanlıklarda yönetim değişiklikleri gerçekleşti.

ÇEVRE BAKANLIĞINDA YENİ ATAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda daha önce açık olan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Murat Cavunt atandı.

MİLLİ EĞİTİMDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise birçok il milli eğitim müdürü görevden alındı. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe bu değişikliklerden etkilenen isimler.

Görevden alınan müdürlerin yerine yeni atamalar yapıldı. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Aziz Gün atandı.

Son olarak, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı ve bu pozisyona Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi atandı. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Aytekin Yılmaz getirildi.