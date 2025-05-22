Atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan atama ve görevden alma kararları, birçok bakanlığın il müdürlüklerinde önemli değişiklikler meydana getirdi. Bu doğrultuda, bazı bakanlıkların il müdürlüklerinde yeni atamalar yapıldı.

ÇEVRE BAKANLIĞINDA ATAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde açık olan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Murat Cavunt atanmış durumda. Bu değişiklik, bakanlığın yönetiminde yeni bir sürecin başlangıcını işaret ediyor.

MİLLİ EĞİTİMDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı da önemli atamalara gitti. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe görevden alındı.

Yapılan atamalarla birlikte, yeni isimler çeşitli illerde görevlendirildi. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu getirilirken, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Aziz Gün atandı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de görevden alındı; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi atandı. Ayrıca Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de Aytekin Yılmaz getirildi. Bu atama ve görevden almalar, eğitim yönetiminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.