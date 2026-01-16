Atatürk Fotoğrafı Karnelerden Kaldırıldı Mı Açıklaması Yapıldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün itibarıyla birinci dönem karnelerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı’da gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katılım gösterdi. Bakan Tekin, TRT Haber aracılığıyla, ‘karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı’ yönündeki iddialara yanıt verdi. Tekin, “Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.” şeklinde konuştu.

MUHALEFETE TEPKİ

Bakan Tekin, karneler üzerindeki tartışmaların muhalefet partisi kaynaklı olduğunu belirterek, “Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymakla mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.” dedi.

SİYASETTE ATATÜRK’TEN YARARLANILMAMALI

“Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim.” diyen Bakan, “Demişti ki; ‘Atatürk’ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.’ demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.” ifadelerini kullandı. Tekin, “Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz.” diyerek çocukların da Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine saygılı bir şekilde yetişmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

ARA TATİL AÇIKLAMASI

Ara tatil konusuna ilişkin düşüncelerini aktaran Bakan Tekin, “Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.” dedi. Tekin, aldıkları her kararın arka planında kapsamlı araştırmalar ve istişare süreçleri bulunduğunu belirterek, “Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde.” şeklinde konuştu.