Atatürk’ün Son 19 Mayıs Kutlaması

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİİ

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlattı. Samsun’da yakılan istiklal ateşi, tüm Anadolu’yu sararak 9 Eylül 1922’de zaferle sonuçlanan Milli Mücadeleye dönüştü. Bu tarihi gün, 1926’dan itibaren “Gazi Günü” olarak kutlanmaya başladı. 1935’te “Atatürk Günü”, 1937’de ise “İdman Bayramı” ve “Jimnastik Bayramı” olarak anıldı. 1938’de “Gençlik ve Spor Bayramı” adıyla resmiyet kazandı.

ANKARA’DA TARİHİ KUTLAMALAR

Ankara’da 19 Mayıs 1938’de düzenlenen etkinlikler, Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs kutlaması oldu. Ankara’daki kutlamalara dair haberde, “Bütün şehir daha dünden beri baştan başa bayraklarla bütün caddeler dövizlerle süslenmiş bulunuyordu. Bu sabah saat yedide Atatürk’ün bundan 19 sene evvel 19 Mayıs günü, Samsun’da karaya çıktıkları saatte atılan 21 pare top ile ve yine bu dakikada bütün fabrikaların düdüklerini çalmak suretiyle tesidine başlanmış olan gün fevkalade bir dekor içinde devam edip gitmiştir. Günün en büyük tezahürü Ankara orta ve yüksekokulları ile spor kurumlarının statta yaptıkları spor gösterileri olmuştur. Statta yapılacak bu gösterilerde hazır bulunabilmek için halk daha sabahın erken saatlerinden itibaren stada giden yollara dökülmüş bulunuyordu.”

GENÇLERDEN BÜYÜK TEZAHÜRAT

Gençlerin bandolar eşliğinde ana yollardan geçerek Zafer Abidesi’ne çelenk koyduğu anlatılan haberde, “Zafer Abidesi önündeki bu tezahürden sonra yürüyüşe devam eden alay, stadyuma geldiği zaman bütün stat, sayısı elli binden fazla tahmin edilen kalabalık bir halk ile dolmuş bulunuyordu.” ifadelerine yer verildi.

ATATÜRK’ÜN GÖRÜŞMESİ VE ALKIŞLAR

Stadı saran alkış tufanı içinde Atatürk şeref tribününe girdi. 19 Mayıs 1938’de yayımlanan bültenlere göre, bu konuşmanın ardından çeşitli okulların gösterileriyle kutlamalar devam etti. Haberde, Atatürk’ün kutlamaya katıldığı anlar şöyle anlatıldı: “Mektep kızlarımızın idman hareketleri başlamıştır. Bu hareketlerin devamı esnasında bütün stadı saran alkış tufanı içinde Büyük Şef Atatürk, şeref tribününe girmişlerdir. Atatürk burada hazır bulunmakta olan zevata ayrı ayrı iltifatta bulunmuşlar ve Yugoslav Harbiye ve Bahriye Nazırı General Mariç ile de görüşmüşlerdir. Gençlerimizin büyük günlerini canlandıran idman tezahüratının bundan sonraki kısımları Büyük Şef’in huzurunda geçmiştir.”

COSUNK SKA HAFTALIK TÖRENLER

Ankara Stadı’nda 5 saat süren törenlerin baştan sonuna kadar büyük bir alaka ve sempatiyle takip edildiği bildirildi. Atatürk, bu törenin ardından Hatay meselesiyle alakalı olarak Mersin’e seyahat etti.

RESMİ ADIM

20 Haziran 1938’de çıkarılan yasa ile 19 Mayıs, “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak resmiyet kazandı. 1981’de yapılan değişiklikle bugünkü adı olan “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edildi.