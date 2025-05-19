Atatürk’ün Son 19 Mayıs Kutlaması

TÜRK MİLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlattı. Samsun’da ateşi yakılan istiklal mücadelesi, tüm Anadolu’ya yayılarak 9 Eylül 1922’de zaferle sonuçlanan Milli Mücadeleye dönüştü. Bu önemli gün, 1926’dan itibaren “Gazi Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 1935’te “Atatürk Günü”, 1937’de ise “İdman Bayramı” ve “Jimnastik Bayramı” olarak anıldı. 1938’de “Gençlik ve Spor Bayramı” ismiyle resmiyet kazandı.

ANKARA’DA TARİHİ KUTLAMA

19 Mayıs 1938’de Ankara’da düzenlenen etkinlik, Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs kutlaması olarak kayıtlara geçti. Ankara’daki kutlamalara ait haberde, “Bütün şehir daha dünden beri baştan başa bayraklarla bütün caddeler dövizlerle süslenmiş bulunuyordu. Bu sabah saat yedide Atatürk’ün bundan 19 sene evvel 19 Mayıs günü, Samsun’da karaya çıktıkları saatte atılan 21 pare top ile düdüklerin çalmasıyla gün başlamıştır. Günün en büyük tezahürü, Ankara orta ve yüksekokulları ile spor kurumlarının statta yaptıkları spor gösterileri olmuştur. Halk, stada daha sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmıştır.” denildi. Gençlerin bandolar eşliğinde ana yollardan geçerek Zafer Abidesi’ne çelenk koyduğu anlatılan haberde, “Zafer Abidesi önündeki bu tezahürden sonra yürüyüşe devam eden alay, stadyuma geldiğinde stat, sayısı elli binden fazla kalabalıkla dolmuş durumda bulunuyordu.” ifadeleri dikkat çekti.

ALTI YÜZ ÖTEKİ GÜN

Atatürk, alkış tufanı eşliğinde stat girişinde yer aldı. 19 Mayıs 1938’de yayımlanan bültenlerde, bu önemli günde çeşitli okulların gösterileriyle etkinliklerin devam ettiği belirtildi. Haberde, Atatürk’ün katıldığı anlar şöyle ifade edildi: “Mektep kızlarımızın idman hareketleri başlamıştır. Bu hareketler sırasında, bütün stadı saran alkış tufanı içerisinde Büyük Şef Atatürk, şeref tribününe girdi. Atatürk burada hazır bulunan misafirlere ayrı ayrı iltifat etti ve Yugoslav Harbiye ve Bahriye Nazırı General Mariç ile de görüşme sağladı. Gençlerimizin büyük günlerini canlandıran idman gösterileri, Büyük Şef’in huzurunda geçmiştir. Herkesin gözleri üzerinde, Atatürk merasimin sonlarında stattan ayrılarken büyük bağlılık gösterileri ile uğurlanmıştır.” Haberde, Ankara Stadı’ndaki 5 saat süren törenlerin büyük bir ilgiyle takip edildiği ifade edildi. Atatürk, bu etkinlikten sonra Hatay meselesi ile ilgili olarak Mersin’e gitmek üzere yola çıktı.

RESMİ ADINI ALDI

20 Haziran 1938’de çıkarılan yasa ile 19 Mayıs, “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak resmiyet kazandı. 1981 yılında yapılan değişiklikle, bugünkü adı olan “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edildi.