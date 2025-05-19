Atatürk’ün Son 19 Mayıs Kutlaması

ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlattı. Samsun’da ateşi yakılan istiklal, tüm Anadolu’yu sararak 9 Eylül 1922’de zaferle sonuçlanan Milli Mücadele’ye dönüştü. Bu önemli gün, 1926’dan itibaren “Gazi Günü” olarak kutlanmaya başladı. 1935’te “Atatürk Günü”, 1937’de “İdman Bayramı” ve “Jimnastik Bayramı” olarak anıldı. 1938’de de “Gençlik ve Spor Bayramı” adıyla resmiyet kazandı.

ANKARA’DA TARİHİ KUTLAMALAR

Ankara’da, 19 Mayıs 1938’de düzenlenen etkinlikler, Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs kutlaması oldu. Etkinliklerle ilgili yapılan açıklamada, “Bütün şehir daha dünden beri baştan başa bayraklarla bütün caddeler dövizlerle süslenmiş bulunuyordu. Bu sabah saat yedide Atatürk’ün bundan 19 sene evvel 19 Mayıs günü, Samsun’da karaya çıktıkları saatte atılan 21 pare top ile ve yine bu dakikada bütün fabrikaların düdüklerini çalmak suretiyle tesidine başlanmış olan gün fevkalade bir dekor içinde devam edip gitmiştir.” denildi. Günün en büyük etkinliği ise Ankara orta ve yüksekokulları ile spor kurumlarının statta gerçekleştirdiği spor gösterileri oldu. Statta düzenlenecek gösterilere katılmak için halk, sabahın erken saatlerinden itibaren stada giden yollara döküldü.

ZAFER ABİDESİ’NDE DUYGULU ANLAR

Gençlerin bandolar eşliğinde ana yollardan geçerek Zafer Abidesi’ne çelenk koyduğu ifade edildi. “Zafer Abidesi önündeki bu tezahürden sonra yürüyüşe devam eden alay, stadyuma geldiği zaman bütün stat, sayısı elli binden fazla tahmin edilen kalabalık bir halk ile dolmuş bulunuyordu.” sözleriyle kutlamanın büyük coşkuyla gerçekleştiği vurgulandı.

ATATÜRK’ÜN ŞEREF TRİBÜNÜNE GİRİŞİ

Alkış tufanı içinde Atatürk şeref tribününe girdi. AA’nın 19 Mayıs 1938’de yayımlanan bültenine göre, bu konuşmanın ardından çeşitli okulların gösterileriyle kutlamalar devam etti. Haberde, “Mektep kızlarımızın idman hareketleri başlamıştır. Bu hareketlerin devamı esnasında bütün stadı saran alkış tufanı içinde Büyük Şef Atatürk, şeref tribününe girmişlerdir.” ifadeleri ile Atatürk’ün katılımı detaylandırıldı. Atatürk merasimin sonlarına doğru stattan ayrılırken büyük bağlılık tezahüratıyla uğurlandı. Haberde, Ankara Stadı’nda 5 saat süren törenlerin baştan sonuna kadar büyük bir ilgiyle takip edildiği belirtildi.

RESMİ ADINI ALDI

20 Haziran 1938’de çıkarılan yasa ile 19 Mayıs, “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak resmiyet kazandı. Daha sonra, 1981’de yapılan değişiklikle bugünkü adı olan “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edildi.