Ateş, Dere Yatağında AKUT Tarafından Kurtarıldı

KÖPEK MAHSUR KALDI

Golden Retriever türünden, 12 yaşındaki ‘Ateş’ isimli köpek, 2 gün önce zor bir arazideki dere yatağında mahsur kaldı. Köylüler, köpeği fark ettikten sonra kendi çabalarıyla onu kurtaramayınca durumu acil kurtarma ekiplerine bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine giden AKUT ekibi, ekip lideri İsmail Madak yönetimindeki beş gönüllüyle beraber arama-kurtarma işlemlerine başladı. Ekipler, kısa sürede Ateş’i mahsur olduğu yerden kurtardı. İlk kontrollerde herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenen Ateş, ekip tarafından sahibine teslim edildi.

TEŞEKKÜR VE İKRAM

Köylüler, kurtarma operasyonundaki başarılı çalışmalarından dolayı AKUT ekibine teşekkür etti ve onlara çay ikram etti.