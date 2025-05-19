Ateşkes Müzakerelerine Hemen Başlıyoruz

ABD BAŞKANI TRUMP VE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Putin, bu görüşmenin “çok bilgilendirici ve faydalı” olduğunu dile getirdi. Putin, “Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Moskova ve Kiev’deki görüşmelere verdiği destek için Trump’a teşekkür etti ve “Ukrayna ile İstanbul’daki temaslar tarafların doğru yönde ilerlediğini gösteriyor.” dedi.

ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELERE BAŞLIYORUZ

Trump, Putin ile görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirtti ve “Ateşkes için hemen müzakerelere başlıyoruz. Koşullar iki taraf arasında müzakere edilecek.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Vatikan’ın Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmak istediğini aktardı. Trump, “Rusya, savaş bittiğinde ABD ile geniş çaplı ticaret yapmak istiyor. Ukrayna ticaretten yararlanabilir.” dedi. Görüşme hakkında Ukrayna, AB, Fransa, İtalya, Almanya ve Finlandiya’ya bilgi verdiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cumartesi günü Truth Social hesabında yaptığı açıklamada Trump, “Görüşmenin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin öldürülmesine neden olan kan gölünün durdurulması ve ticaret olacak.” dedi. Önceden Putin ile doğrudan konuşana kadar barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedilmeyeceğine inandığını belirtti. Trump, “Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Putin’le bir araya gelene kadar hiçbir şeyin olacağına inanmıyorum.” açıklamasını yaptı.

KREMLİN’DEN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI YOK

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Trump ile Putin arasında yüz yüze görüşme için bir hazırlık olup olmadığına ilişkin soruya cevap verdi. Peskov, “Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok.” dedi.

PUTİN’İN ARDINDAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Trump, Putin ile görüştükten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO’nun çeşitli üyeleriyle konuşmayı planladığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD, İtalya, Fransa ve Almanya liderleriyle savaşı masaya yatırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden, “Yarın Başkan Putin, Başkan Trump tarafından önerilen ve Ukrayna ile Avrupa tarafından desteklenen 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ederek barış istediğini göstermeli.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak, Avrupalı liderler Putin’in barış konusundaki ciddiyetine dair şüphe duyuyor.

ÇIKMAZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesinde, Washington’un Rusya’nın Ukrayna’daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunun farkında olduğunu ifade etti. Vance, “Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin’e şunu söyleyecek: ‘Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?” şeklinde görüşlerini belirtti.