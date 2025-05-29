Atina, Aşırı Sıcaklıklarla Karşılaşacak

ATİNA’DA KAVURUCU SICAKLIKLAR DEVAM EDİYOR

Atina, son iki yaz dönemi boyunca sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı günlerle karşı karşıya kaldı. Atina Akropolisi, bu aşırı sıcaklar yüzünden pek çok kez kapatılmak zorunda kaldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu alanda çok az gölge bulunuyor. Avrupa’nın en sıcak başkenti olan Atina, 2024 yılında sıcaklık rekorları kırma yolunda ilerliyor.

YETKİLİLER TURİST BEKLİYOR

Yunanistan’a seyahatlerin artmasıyla birlikte yetkililer, Atina’nın bu yaz 10 milyon turist ağırlayacağını öngörüyor. Ülkenin ulusal hava durumu servisinin yaptığı tahminlere göre, özellikle temmuz ve ağustos aylarında gelen turistler çok daha aşırı sıcaklıklarla karşılaşacak.

ARTAN TURİZM ENFLASYONU TETİKLİYOR

CNN International’a göre, artan turizm, su kaynaklarının azalması ve altyapı üzerindeki baskı, ekonomik durumu olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum, aynı zamanda enflasyonu da tetikleyebiliyor.

YAZSIZ BİR MİRAS KAYGISI

Yunan basınında yayımlanan bir köşe yazısında, ülkenin yalnızca maksimum turizm hedeflemesinin mantıklı olmadığı vurgulanıyor. Yazar, Yunanlıların gelecek nesillerine, “sadece büyük bir borç yığını değil, aynı zamanda yazsız bir Yunanistan miras bırakıyoruz” ifadesiyle basının dikkatini çekiyor.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN UYARI

Güneşin etkili olacağı yaz aylarında artan turist sayısıyla birlikte aşırı sıcaklıkların yönetilmesi önem kazanıyor. Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, “dayanıklılık inşa etmek”in kentin geleceği için bir hayatta kalma meselesi olduğuna dikkat çekiyor.

REKOR TÜRK TURİST BEKLENTİSİ

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) 13 Mayıs’ta yayımladığı rapora göre, bu yıl Yunanistan’a 1,4 milyon Türk turistin seyahat etmesi bekleniyor. Bu durum, tarihi bir rekor niteliği taşıyor. Turizm portalı Travel And Tour World’ün (TTW) yayımladığı habere göre, bu artış, iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor.

YUNANLARDAN TÜRKİYE’YE YOĞUN TALEP

Aynı zamanda yaklaşık 800 bin Yunan ziyaretçinin de Türkiye’ye seyahat etmesi bekleniyor. TTW, bu rakamların iki ülke arasındaki sınır ötesi turizmdeki sürekli büyümeyi yansıttığını ifade ediyor. Geçen yıl 1.2 milyon Türk’ün Yunanistan’a ve 707 bin Yunan’ın da Türkiye’ye seyahat ettiğinin altı çiziliyor.