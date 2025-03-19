Atina Belediye Başkanı’ndan İmamoğlu’na Destek

Türkiye siyasetinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından çeşitli açıklamalar yapılmaya başlandı.

EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK DESTEK AÇIKLAMALARI

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İmamoğlu’na destek veren Doukas, “Ekrem dostum, yanındayız” ifadesini kullandı.

CİDDİ SUÇLAMALAR VE DEMOKRASİ ÜZERİNDE ETKİSİ

Doukas, sosyal medya hesabından şu sözleri aktardı: “İstanbul’daki gelişmeleri ve Belediye Başkanı İmamoğlu ile 100 kişinin tutuklanmasını endişe ile izliyoruz. Erdoğan’ın en güçlü rakibi, İstanbul halkının yüzde 54’ünün oyunu alarak seçilen belediye başkanı, ciddi suçlamalarla gözaltına alındı.” Ayrıca, “Seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması ve yerine atanmış birinin getirilmesi, demokrasiye ciddi bir darbe vurur” dedi.

Bu gelişmeler, İmamoğlu’na yönelik bir dizi baskının son halkası olarak değerlendiriliyor. Doukas, bu durumun, İmamoğlu’nun Türkiye Cumhurbaşkanlığı yarışında dışlanmasına yol açtığını belirtti.