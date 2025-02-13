Atina, Trump İçin Lobici Tuttu

YUNANİSTAN’DAN ABD’YE YAKLAŞMA ADIMI

Yunanistan, ABD Başkanı Donald Trump’la ilişkilerini güçlendirme çabasıyla, Washington’ın önde gelen lobi ve iletişim firmalarından Barbour, Griffith & Rogers (BGR) ile bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşma sürecini etkileyen önemli faktörler arasında, ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçiler tarafından kazanılma ihtimali, Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olumlu yorumları ve Türkiye karşıtı eski Senatör Bob Menendez’in yolsuzluk suçlamalarıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırılması gibi durumlar yer alıyor. Tüm bu gelişmeler Atina’nın ‘destek’ arayışına yönelmesine neden oldu.

RUM YÖNETİMİ DE ANLAŞMA ARAYIŞINDA

Kathimerini gazetesinin haberine göre, BGR, Beyaz Saray ve Kongre’deki etkisiyle bilinen bir firma olarak, bugüne kadar çalıştığı ülkeler için kayda değer başarılar elde etti. Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de BGR ile iş birliği yapma yollarını araştırdığını belirtiyor. Diğer yandan, Fransa’nın Türkiye’ye Meteor füzesi satma olasılığı, Yunanistan’da kaygı ve endişe yaratmaya devam ediyor.