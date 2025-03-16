ATM’lerde Para Çekme Limiti Güncelleniyor

ARTAN FİYATLAR VE NAKİT KULLANIMI

Yıl içerisinde meydana gelen artan fiyatların etkisiyle nakit para kullanımında düşüş yaşanıyor. Bu durum, bankaların yaşanan bu değişikliklere uyum sağlaması için yeni düzenlemelere gitmesini zorunlu hale getiriyor. Fiyatların yükselmesi, ATM’lerde günlük nakit çekim limitlerinin yetersiz olduğu yönünde vatandaşlardan gelen geri dönüşlere neden oluyor. Eğer bu limitler aşıldığında yüksek komisyon kesintileri ile karşılaşmak kaçınılmaz hale geliyor.

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Son veriler, özellikle haziran ayında başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişinin kurbanlık alışverişine çıkacağını gösteriyor. Bu alışverişlerin büyük kısmının nakit para ile yapılacağı düşünülüyor. Bu yüzden, bankaların para çekme limitlerini artırma hazırlıklarına hız vermesi gerekiyor. Şu anda pek çok özel banka, günlük kartlı para çekim limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında belirlemiş durumda.