ATM Limiti Yenilendi, 20 Bin TL

ATM PARA ÇEKME LİMİTİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Kamuoyunda bir süre boyunca gündemde kalan ATM para çekme limit artışı nihayet gerçekleşti. Bankalar, Kurban Bayramı’nda artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ATM’lerdeki günlük para çekme limitlerini güncelledi. Bazı özel bankalar, daha önce 10 bin TL olan limiti 20 bin TL’ye kadar çıkardı.

YENİ ÜST LİMİT 20 BİN TL OLDU

Bir özel bankadan yapılan açıklamada, “Tüm segmentlerdeki müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası çekimlerde ise ücretli işlem uygulanacaktır” denildi. Bu limit artışı, diğer bankalar tarafından da kısa sürede devreye alınabilir.

KOMİSYON ÜCRETLERİ TARTIŞMA YARATTI

ATM’den yüksek miktarda nakit çekmek isteyen kullanıcılar, limit üzerine işlemler yaptıklarında ekstra komisyon ödemek zorunda kalıyor. Ancak bu uygulamanın yasal olup olmadığı konusunda vatandaşlar arasında karışıklıklar meydana geldi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: “KOMİSYON YASAL OLABİLİR AMA İADE ŞANSI VAR”

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Bankalar sözleşmelerinde bu durumu açıkça belirttiyse komisyon yasal sayılır. Ancak bu belirtilmediyse vatandaşlar komisyon iadelerini talep edebilir ve gerekirse Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir” sözleriyle durumu açıklıyor.