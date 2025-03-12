Atmaca Füzesi Artık Denizden Vurabilecek

Türk Savunma Sanayii, her geçen gün yeni gelişmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde savunma sanayiinde önemli başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının büyük bir kısmını yerli üretimle karşılıyor. Özellikle insansız hava araçları ve milli tank projeleri ile ulusal savunma kabiliyetini daha da artırıyor.

DENİZ ALTINDAN HEDEF VURACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA füzesi, artık denizlerin altından hedeflerini vurmayı başarıyla gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA’nın deniz altından hedefe uçuşunun başarıyla yapıldığını belirtti.

Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA’nın bu başarıyla birlikte olduğu şu sözleri dile getirdi: “Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk.” Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm kişilere teşekkür eden Görgün, özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve tüm Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline, Roketsan’a, başkanlık çalışanlarına, mühendisler ve teknisyenlere teşekkür etti. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerlemeye devam ediyor!

ATMACA SİSTEM ÖZELLİKLERİ

– Otonom

– Uzun menzil

– Düşük radar izi

– Yüksek hedef vuruş hassasiyeti

– Tüm hava şartlarında görev yeteneği

– Karşı tedbirlere dayanıklı

– Veri bağı ile hedef güncelleme

– Yeniden saldırı, görev iptal yeteneği

– Üç boyutlu görev planlama

ATMACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

– Uzunluk: 4.3 – 5.2 m

– Ağırlık: < 750 kg - Harp başlığı: Yüksek patlayıcılı, parçacık etkili, penetrasyon etkili - Harp başlığı ağırlığı: 220 kg