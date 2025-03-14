Atmaca Yunanistan’ı Panikletti, Yeni Planlar Hazır

ATMACA FÜZESİ BAŞARILI ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

Kathimerini gazetesinden yapılan habere göre, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesi denizaltıdan başarıyla ateşleniyor. ATMACA füzesi için farklı versiyonların geliştirildiği ve bu projenin Türkiye’nin savunma sanayisinde bağımsızlığa ulaşmayı hedefleyen girişimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

YUNAN DONANMASI MODERNİZASYON PLANI YAPIYOR

Yunan donanmasının, mevcut 214 sınıfı denizaltılarını modernize etmeyi önerdiği ve ömrü 50 yıla yaklaşan 209 sınıfı denizaltılarının yerine 4 yeni nesil denizaltı edinmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu bağlamda MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegre edilmesi de gündemde yer alıyor.

DENDİAS’TAN SALDIRGAN STRATEJİ VURGUSU

Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, Fransız yapımı FDI sınıfı “Formion” fırkateyninin denize indirilme töreninde yaptığı açıklamalara yer veriliyor. Dendias, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini ve 1000 kilometre menzilli füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegre edilmesinin planlandığını dile getiriyor. Ayrıca, Ege Denizi’nde bir su altı sensör ağı kurulmasının planlandığı ve bu sistemle Türk Deniz Kuvvetleri’nin hareketlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesinin amaçlandığı kaydediliyor.