Atv’nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan, İstanbul’da Çekiliyor

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliği ve Sevgi Yılmaz’ın senaryosuyla erkek egemen bir dünyada kimlik mücadelesi veren bir kadının hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı projede Celil Nalçakan, Melike Güner ve Evrim Doğan gibi isimler de yer alıyor.

TOPLUMSAL GERÇEKLERİ ELE ALAN BİR HİKAYE

Ceylan Bilge karakteri üzerinden çocuk yaşta evlilikler, kadına şiddet ve toplumsal baskı gibi temalar işleniyor. Dizi, kurgusal olmakla birlikte Türkiye’de sık karşılaşılan sosyal sorunlara ışık tutuyor. Ceylan’ın gizlice eğitim alarak hayatını değiştirme çabası, izleyicilere ilham verecek bir mücadeleyi yansıtıyor.

CEYLAN’IN ZORLU YAŞAM MÜCADELESİ

22 yaşındaki Ceylan, zorla evlendirildiği Necmi’ye oğlu Yusuf için katlanıyor. Gizlice sağlık eğitimi alan Ceylan’ın hayatı, oğlunun organ mafyasının eline düşmesiyle tamamen değişiyor. Bu noktada Ferhat karakteri, Ceylan’ın en büyük destekçisi olarak öne çıkıyor.

BEKRİ VE DİLARA KARAKTERLERİNİN ÖNEMİ

Dizinin önemli karakterlerinden Bekri, başarılı bir iş adamı görüntüsünün ardındaki karanlık yüzüyle dikkat çekiyor. Kulüp şarkıcısı Dilara ise “öteki kadın” rolüyle hikayeye farklı bir boyut katıyor.

ÇEKİM MEKANLARI VE YAYIN BİLGİLERİ

Sustalı Ceylan’ın çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanacak dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla dikkat çekiyor. Ceylan’ın oğlunu kurtarma ve intikam alma mücadelesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor.