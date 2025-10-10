AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

au-tip-fakultesinde-gizli-kamera-sorusturmasi-baslatildi

AÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. M.T. ile öğretim görevlisi Dr. M.A. tarafından kullanılan odaların koridorlarının orta ve üst kısımlarında, AÜ Hastanesi Başhekimliği’nin güvenlik kamera sistemine dahil olmayan bir güvenlik kameranın bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bu kamera ile odaların önünde bekleyen hastalar, araştırma görevlileri ve diğer ziyaretçilerin izlendiği, hatta dinlendiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra hastanenin H blokundaki Kulak Burun Boğaz Poliklinik arka koridorunda, Prof. Dr. Ü.O. tarafından kullanılan odanın yanındaki odanın ‘Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası’ olarak işlev gördüğü anlaşıldı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Prof. Dr. M.T. hakkında, üniversite hastanesi güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kameralar yerleştirerek, bu kamerayla izinsiz bir şekilde ses ve görüntü kaydı alma, hastane yönetimi bilgisi dışında H2-103 numaralı odanın ‘Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası’ olarak kullanılması iddiaları doğrultusunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonuçları doğrultusunda Prof. Dr. M.T. ile birlikte çeşitli suçlamalarla Dr. M.A. görevlerinden uzaklaştırıldı. Dr. M.A., 28 Nisan 2025 tarihinde istifa ederken, Prof. Dr. Ü.O. ise 14 Temmuz 2025 tarihinde emekli oldu.

YÜZ KIZARTICI VE UTANÇ VERİCİ HAREKETLER

Soruşturma sonunda meydana gelen eylemin, görevin kötüye kullanılması ve güvencilerin ihlal edilmesi gibi durumlarla ilişkilendirildiği anlaşıldı. Kameranın, kişilerin özel hayatını ihlal eden, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak ölçüde yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler içinde olduğu belirlendi. Ayrıca, kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasıtlı olarak engelleme veya bozma amacı taşıdığı değerlendirilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesinin b fıkrası, 6-c ve 6-f bentleri uyarınca, ‘kamu görevinden çıkarma’ disiplin cezası verilmesi talep edildi.

