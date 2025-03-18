Audi 7 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkaracak

EKONOMİK KOŞULLAR ZORLAŞIYOR

Otomobil üreticisi Volkswagen Grubu’na bağlı lüks markası Audi, yaptığı açıklamada, giderek zorlaşan ekonomik koşulların, rekabet baskısının ve siyasi belirsizliklerin şirketi büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını duyurdu. Bu sebeple, yaklaşık 7 bin 500 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada, “Almanya’daki tesislerin geleceğe hazır ve rekabetçi olmasını sağlamak için Audi Yönetim Kurulu ve İş Konseyi, ‘gelecek için’ ortak bir anlaşmayı müzakere ediyor” denildi.

GELİŞMİŞ ANLAŞMA DETAYLARI

Audi Yönetim Kurulu ve İş Konseyi’nin 2029 yılına kadar dolaylı alanlarda 7 bin 500 istihdamın sosyal sorumluluk bilinciyle azaltılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Söz konusu anlaşma ile birlikte, şirketin yıllık personel maliyetinin 1 milyar avro azaltılması hedefleniyor. Audi, önümüzdeki 4 yıl içinde Almanya’daki tesislerine toplam 8 milyar avro yatırım yapacak. Ayrıca, toplu sözleşmeler kapsamındaki çalışanlar için ek ödemeler yeniden düzenlenerek iş gücü maliyetlerinin azaltılması planlanıyor.

İŞ GÜVENLİĞİ VE GEÇMİŞTEKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Audi, Almanya’daki tesislerinde iş güvenliği garantisi anlaşmasının 2033 yılının sonuna kadar uzatıldığını da belirtti. 2019’dan bu yana Audi, üretimde yaklaşık 9 bin 500 kişiyi işten çıkartmış ve iki fabrikasında kapasiteyi önemli ölçüde azaltmıştı. Özellikle elektrikli otomobiller için zayıflayan talep, şirketin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Audi, Brüksel’deki fabrikasını kapatma kararı almıştı. Ayrıca, ana şirket Volkswagen’in Aralık 2024’te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlatacağı bilgisi de dikkat çekiyor.