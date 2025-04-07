Audi, ABD’ye Araç Teslimatını Durdurdu

strong>TRUMP’IN VERGİ KARARLARI TEPKİ TOPLADI

Başkan Donald Trump, göreve başladığı günden itibaren aldığı kararlarla tepkileri üzerine çekmeye devam ediyor. En son açıkladığı vergi düzenlemeleri dünya genelinde ekonomik dalgalanmalara neden oldu. ABD’nin ithal otomobiller üzerinde uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergisi, otomobil üreticilerini zor durumda bıraktı.

strong>AUDI ABD’YE ARAÇ GÖNDERİMİNİ DURDURDU

Alman otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre, Audi, bayilerine bir mektup göndererek, 2 Nisan’dan itibaren ABD’ye giren tüm araçların bekletileceğini ve teslim edilmeyeceğini bildirdi. Bayilerden, mevcut stoklarını azaltmaya önem vermeleri istendi. Audi’nin ABD’de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili olduğu ifade ediliyor.

strong>AUDİ’NİN EN POPÜLER MODELLERİ

Audi, ABD’de fabrikası bulunmadığı için tüm araçlarını yurt dışından temin ediyor. Ülkede en çok satılan model olan Q5 ise Meksika’daki Audi fabrikasında üretiliyor. Diğer modeller ise Almanya, Macaristan ve Slovakya’da bulunan tesislerden geliyor. Alman medyasında çıkan haberlere göre, Audi’nin ana şirketi Volkswagen ise, Meksika’dan ve limanlardan yapılan araç teslimatını geçici olarak durdurdu. Şirket, fiyatlandırma konusunda nisan ortasına kadar net bir bilgi bekliyor. Öte yandan, 3 Nisan’dan itibaren ABD’de otomobil ithalatında yüzde 2,5’lik mevcut orana ek olarak yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Mayıs ayı itibarıyla 150 otomobil parçası kategorisi de ek ücretlerin kapsamına girecek.