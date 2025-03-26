Av Tüfeğiyle Eşi Ve Birini Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Ali Osman Y., evinde eşi Havva Y. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından, mahalle parkında aynı tüfekle Salih T.’yi de vurdu. Olay yerine ulaştığında 112 Acil Sağlık ekipleri, Salih T. ve Havva Y.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ZANLININ YAKALANMASI

Olay sonrası kaçan Ali Osman Y., polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı ve jandarmaya teslim edildi. Kütahya’da eşi Havva Y. ile Salih T.’yi av tüfeğiyle vurarak öldüren 3 çocuk babası Ali Osman Y.’nin jandarma işlemleri kısa sürede tamamlandı.

CİDDİ YARGILAMA SÜRECİ

Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayın ardından yaşanan süreç, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı ve adaletin tecellisi için merakla takip ediliyor.