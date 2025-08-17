Avcılar’da ‘Yan Bakma’ Kavgası Yaşandı

OLAY YERİNDE YAŞANAN TARTIŞMA

Yaşanan olay Yeşilkent Mahallesi’ndeki 612. Sokak’ta gerçekleşti. Sokakta yürüyen Hamit A. ile Emrah Demir, yan bakma nedeniyle arasında tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Hamit A., yanında taşıdığı bıçakla Emrah Demir’e saldırdı.

AĞIR YARALANMA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklanan Emrah Demir yere yığılırken kanlar içinde kaldı. Hamit A. olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emrah Demir’in durumunu değerlendirerek, hastaneye kaldırılması gerektiğini belirledi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmaları yaptı. Kaçan şüpheli Hamit A., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma süreci başlatıldı.