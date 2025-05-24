Avcılar Gişeleri 6 Gün Kapalı

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

O-3 Avrupa Otoyolu üzerindeki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda Serbest Geçiş Sistemi’nin kurulması amacıyla başlatılan çalışmalar nedeniyle gişe giriş ve çıkışları 6 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu projede mevcut beton gişe adaları kaldırılıp yeni sistem altyapısı oluşturulacak. Çalışmalar saat 23.00 itibarıyla başlayıp kesintisiz devam edecek.

TRAFFİK DÜZENİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

24 saat esasına göre ilerleyen çalışmalarda mevcut gişe adalarının yıkımı ve yeni geçiş sisteminin kurulumu hedefleniyor. Bu süreçte otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatılmış durumda. Yetkililer, sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildiğini açıkladı. Bölgedeki trafik akışının aksatmaması için sürücülere çeşitli uyarılar yapılırken, gerekli yönlendirmeler sürdürülüyor.

YENİ SİSTEM TRAFİĞİ HIZLANDIRACAK

Proje ile birlikte Avcılar gişelerindeki yoğunluğun azaltılması ve trafik akışının daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesi amaçlanıyor. Yeni sistem sayesinde sürücüler, gişelerde duraksamadan yoluna devam edebilecek ve ödeme süreçleri dijital altyapıya taşınacak. Yetkililer, 6 gün sürecek çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını belirterek sürücüleri, güncel trafik yönlendirmelerini takip etmeleri konusunda uyardı.