Avcılar Sahilinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

AVCILAR’DA KİRLİLİK TEMİZLENDİ

İstanbul’un en yoğun ilgi gören sahillerinden biri olan Avcılar’da yaşanan kirlilik durumu üzerine harekete geçildi. İstanbul Valiliği’nin talimatıyla, Avcılar Sahili’nde atıl halde bulunan tekne enkazları ve çevresindekilerin temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

DALGIÇLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Denizdeki atıl durumdaki teknenin kaldırılması ve çevresinin temizlenmesi için yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sahildeki temizlik çalışmalarının ardından teknenin kaldırılması için belediye ekipleri harekete geçerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan destek talep edildi.

DİPTEN AKÜ ÇIKARILDI

Dalgıçlar, teknenin çeşitli yerlerinden kıyıya ve tonozlara bağlı halatları keserken, deniz dibindeki tonozları çıkarmak amacıyla dalış yaptı. ‘Deniz Kızı’ isimli teknenin sabitlenmesi için akünün içerdiği kimyasal maddelerin kullanıldığı belirlendi. Bu akü, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

TEHLİKELİ MALZEMELERİN KULLANIMI YASAK

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında çevre kirliliğine yol açan unsurların temizlendiğini ifade etti. “Burada görüldüğü gibi, denizde tekneyi sabitlemek için tonoz olarak akü kullanmışlar. Aküler, bilimsel açıdan en fazla zarar veren ve sürekli çözülerek çevreye zarar veren maddelerdir. Dalgıçların çıkarıdığı akü, denizde zehir saçıyordu. Bu tür tehlikeli malzemelerin kullanımı kesinlikle yasaktır” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, sahil temizliği esnasında parçalanarak alınacak olan tekne ile çevresinde asılı iki Türk bayrağı, zabıta amiri tarafından toplandı.