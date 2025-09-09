AVM’de M.A.’nın Şikayetiyle Vurgun Ortaya Çıktı

İŞ YERİNDE DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinde yer alan bir mağazanın sahibi M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin gelirinin şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı gerekçesiyle polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağazada yapılan satışların parasının aktarıldığı durumu araştırmak için harekete geçti.

MÜDÜRÜN DOLANDIRDIĞI PARA MİKTARI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, mağaza müdürü Ö.A.’nın Nisan ayından bu yana, mağazada satılan ürünlerin gelirini kendi hesabına aktardığı belirlendi. Gözaltına alınan Ö.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde yapılan işlemler sonucunda, şüphelinin 2 milyon 500 bin lira tutarındaki parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi.

TUTUKLAMA PROSESİ

Adliyeye sevk edilen Ö.A., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, iş yerinde güvenlik önlemlerinin ve finansal denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.