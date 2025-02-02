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Ekonomi

AVM Tuvaletleri Ücretli Oldu: Kredi Kartı Geçiyor

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SAMSUN’DA TUVALETLER ÜCRETLİ OLDU

Samsun’un merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin tuvaletlerinin ücretli hale geldiği öne sürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Murat Çan, bu duruma tepki gösterdi.

KAMUOYUNDA TEPKİ YARATTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alan CHP Milletvekili Murat Çan, “Evet, doğru duydunuz, AVM’de tuvalet artık ücrete tabi. Samsun’un merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine gelenler, alışveriş yaparken veya yemek yerken tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödemek zorunda kalacaklar. AVM’lerde tuvaletler bile artık ücretli, kredi kartıyla kullanılır hale geldi” ifadelerini kullandı.

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